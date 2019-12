Die umstrittene Vergabe der WM 2022 nach Katar liegt nach dreijährigen Vorermittlungen in der Hand von französischen Ermittlungsrichtern. Es werde wegen „aktiver und passiver Korruption“ ermittelt, wie die französische Finanzstaatsanwaltschaft am Montag in Paris mitteilte. Im Zuge der Untersuchungen war auch der ehemalige UEFA-Präsident Michel Platini im Juni verhört worden.