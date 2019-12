Egal an welcher österreichischen Universität ein Hochschüler inskribiert ist und unabhängig vom Wohnort haben Studenten ab März die Möglichkeit die Student Card Neu zu erwerben. „Einige Bundesländer bieten den Studenten Benefits an, wenn sie am Studienort ihren Hauptwohnsitz anmelden. Die würden dann durch den Rost fallen, auch wenn sie oft auf Heimatbesuch nach Salzburg kommen“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Die Karte wird von den Leistungen mit einer myRegio-Card für das gesamte Bundesland gleichgesetzt. Anstatt der 595 Euro müssen Studenten nur 300 Euro pro Jahr oder genau die Hälfte pro Semester bezahlen. Schnöll reagiert damit auf den Wunsch vieler Salzburger. Zahlreiche Anfragen wurden diesbezüglich direkt an den Salzburger Verkehrsverbund gestellt.