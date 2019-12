„Hier wohnen Helene, Willi und Co.“ steht am Türschild des Hauses in Arnfels – für alle, die hier wohnen und gewohnt haben, ist ein Türschild natürlich zu klein. Kinder und Kindeskinder lachen von den Wänden, in der Küche wartet ein mit Schokolade glacierter Guglhupf. Hier fühlt sich jeder willkommen und wohl.