Pistenspaß und kulinarischer Genuss. Wer darauf Lust hat, ist beim 3. Ski Food Festival am kommenden Wochenende (14./15. Dezember) im Zillertal an der richtigen Adresse. Die Skigebiete Hochzillertal-Kaltenbach und Spieljoch-Fügen nehmen ihre Gäste mit auf eine kulinarische Reise rund um den Globus. Teilnahmebedingungen gibt es in der Dienstags-Ausgabe der „Tiroler Krone“.