So wie vor zwei Wochen in Innsbruck, wo es laut Angaben der Polizei fünf Vorfälle gab. „Die Wurzel des Übels in Innsbruck liegt in der Art und Weise der Erstregistrierung. Die Fahrschulen selbst haben die Erlaubnis, die Kandidaten ins Führerscheinregister einzugeben. Diese müssen somit nicht zu einer Behörde, wie es in allen anderen Bezirken der Fall ist. Die Hemmschwelle ist deutlich kleiner. Die Polizei hat diese Befugnisse wegen Personalmangels ausgelagert“, so Knapp.