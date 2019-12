„Hatte zwei Jahre lang durchgehend Schmerzen“

Zurückgeworfen durch einen Herzinfarkt und über eine weitere Reha in der Steiermark kam sie Anfang 2017, eigentlich zu einer Stoßwellentherapie, ans KH Ried. Dort wurde sie, nachdem doch einmal eine CT durchgeführt worden war, erneut an der Hüfte operiert: „Es wurde eine Pfannenlockerung festgestellt. Ich bekam zusätzlich drei Schrauben in der Hüfte.“ Wegen eines Blutergusses wurde sie im Sommer 2017 nachoperiert. „Ich hatte nach der OP in Grieskirchen zwei Jahre lang durchgehend Schmerzen und oft war es die Hölle“, erzählt F. Sie habe auch hohe Aufwendungen gehabt. Aus dem Patientenentschädigungsfonds des Landes erhielt sie schließlich 3000 Euro.