Veganer Weihnachtsmarkt in Wiener Hotel

Am 14. und 15. Dezember wird bereits zum zweiten Mal zum Veganen Weihnachtsmarkt geladen. Renommierte Experten, Wissenschaftler und Ärzte werden an beiden Tagen ehrenamtlich Vorträge halten. Neben jeder Menge Informationen gibt es die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und - selbstverständlich - auch zahlreiche kulinarische Kostproben zu probieren. Insgesamt 40 Aussteller aus den Bereichen Handwerk, Kunst, Mode und Kosmetik präsentieren ihre Produkte. So gibt es unter anderem vegane Schokocreme oder veganes Schmalz zum Kosten.