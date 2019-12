„Erschießen Sie mich“, entgegnete Ziaulrahman Z. jenen Polizisten, die ihm am Samstagabend die Handschellen anlegten. Wohl wissend, was ihn bei der heutigen Abschiebung nach Afghanistan erwartet. Die Festnahme erfolgte im Klausurbereich des Klosters in Haindorf. Dort hatten die Schulschwestern dem Flüchtling eine Unterkunft gewährt, und er besuchte dort auch die Fachschule für Sozialberufe. Eine Ausbildung, die auch einen Lehrabschluss als Bürokaufmann beinhaltet. Aufgrund der aktuellen Verhandlungen zum Thema startete man in der Gemeinde einen Rettungsversuch und bat per E-Mail an den Innenminister um Aufschub der Abschiebung - erfolglos, wie sich noch am Montag herausstellte. „Die Ausbildung der Fachschule ist keine Lehre. Der Mann ist somit Schüler und nicht Teil der aktuellen Diskussionen. Wir haben uns hier an die Gesetze zu halten“, erklärt Alexander Marakovits, Sprecher des Innenministeriums.