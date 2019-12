Die Vorgeschichte beginnt im Jahr 2015. Mit der damaligen Fahrplanumstellung wurde ein neuer Taktfahrplan im Traisental eingerichtet. Die Nutzung der Strecke stieg stark, da viele Pendler die neue Umstiegsmöglichkeit in St. Pölten nach Wien oder Linz der täglichen Fahrt mit dem Auto vorzogen. Um das zu ermöglichen, wurden jedoch die Zwischenstopps ausgedünnt - die Station Göblasbruck lag seither brach. Das wollte man im Ort aber nicht auf sich beruhen lassen. Erst vor Kurzem verabschiedete der Gemeinderat sogar einstimmig eine Resolution an das Land - mit dem Ziel, die Haltestelle künftig wieder in Betrieb zu nehmen. Der jahrelange Kampf war allerdings vergeblich: Mit dem Abriss zogen die Bundesbahnen nun einen deutlichen Schlussstrich unter die Debatten.