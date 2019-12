50 Jahre war Hans Gruber Gefängnisseelsorger in Linz, begleitete unzählige Straftäter. In der Weihnachtszeit stieß der Experte oft an seine Grenzen. „Die Gefangenen lassen überhaupt keine weihnachtliche Stimmung zu“, weiß Gruber. Vor allem ein Gottesdienst am 25. Dezember bleibt für immer in seiner Erinnerung.