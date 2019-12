Getrennte Wege gehen, wie berichtet, Post und Bawag. Aus den meisten Postämtern sind die Bawag-Schalter bereits abgezogen. Im besten Fall blieben Automaten zurück, an denen Kunden Überweisungen nun selbst vornehmen können - so auch in Bruck an der Leitha (NÖ). „Das allein ist für viele ältere Menschen schon ärgerlich“, klagt ein Pensionist aus dem Bezirk. Doch nun habe der Automat auch noch einen technischen Defekt. Auf Nachfrage, wann das Problem behoben werde, sei ihm und anderen Kunden am Postschalter vis-à-vis beschieden worden, dass das Gerät mit Jahresende ohnehin entfernt werde. Man könne Überweisungen aber direkt bei der Post durchführen. „Da zahle ich jedes Mal 9,90 Euro. Das ist der reinste Wucher“, empören sich Betroffene.