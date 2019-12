In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Jahrzehntelang ist Österreich von seinen östlichen Nachbarn durch den nahezu unüberwindbaren ‚Eisernen Vorhang‘ getrennt. An der mit Stacheldraht gesicherten Grenze zur Tschechoslowakei stehen bis 1989 bewaffnete Wachposten. Am 4. Dezember 1989 hebt Österreich die Visumspflicht für Bürger der Tschechoslowakei auf; tags darauf beginnt man an der Grenze zu Nieder- und Oberösterreich mit dem Abbau des ‚Eisernen Vorhangs‘. Die Menschen aus der Tschechoslowakei zieht es nun in den Westen. Nach Jahren der Abgeschiedenheit wird die erste Fahrt nach Österreich für viele zum prägenden Erlebnis. Alleine am Wochenende des 9. und 10. Dezembers 1989 kommen rund 250.000 Tschechen und Slowaken nach Österreich.