Augsburger Feuerwehr trauerte um Kameraden

Nach der tödlichen Attacke herrschte in der Stadt Trauer und Entsetzen - vor allem bei den Kameraden des getöteten Feuerwehrmannes. Am Sonntagvormittag gedachten etwa 100 bis 150 Feuerwehrleute nahe dem Tatort in einer berührenden Trauerfeier ihres getöteten Kollegen.