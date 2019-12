Schier unglaubliche Szenen spielten sich am Sonntagabend in Baumkirchen im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land ab. Eine 53-jährige Fußgängerin wurde vom Spiegel eines an ihr vorbeifahrenden Pkw gestreift. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen am Arm zu. Der Lenker beging Fahrerflucht, konnte aber wenig später von der Polizei ausgeforscht werden. Er war alkoholisiert!