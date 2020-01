Die Hochzeit ist für viele der schönste Tag im Leben und nicht wenige junge Mädchen haben schon seit Kindesalter genaue Vorstellung von ihrem ganz besonderen Brautkleid, um sich ihrem Zukünftigen und den Hochzeitsgästen von der besten Seite zu zeigen. Die „Krone“, „kronehit“ und „Hochzeit.click“ verschenken nun eine traumhafte Hochzeit in der „Schlossvilla Miralago“ direkt am Kärntner Wörthersee. Im Zuge dessen sorgt „Bride‘s Factory“ für DAS Kleid im Leben einer verliebten Frau. Die glückliche Gewinnerin des Wettbewerbs bekommt den Traum in Weiß - ganz nach ihren Wünschen und Vorstellungen - im Gesamtwert von € 2500,- von „Bride‘s Factory“ zur Verfügung gestellt.