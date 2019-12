Ein unbeteiligter Fahrzeuglenker zeigte am 8. Dezember gegen 19.55 Uhr bei der Bezirksleitstelle Braunau an, dass auf der Altheimer Landesstraße B148 ein Pkw-Lenker in Schlangenlinie aus Richtung Obernberg kommend in Richtung Braunau am Inn fahre. Polizisten aus Aspach nahmen das Fahrzeug auf Höhe des sogenannten Harterwaldes wahr und hielten es in Mining an. Ein beim 46-jährigen Fahrzeuglenker aus Aspach durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 2,72 Promille, ihm wurde der Führerschein abgenommen.