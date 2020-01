Wer eine Diät - oder Ernährungsumstellung - plant, sollte im Vorfeld klären, was ein Ernährungsplan überhaupt ist und wie man einen solchen erstellt. Dabei sollten Grundumsatz und Leistungsumsatz definiert werden. Das bedeutet: Die Kalorien, die der Körper in Ruhe verbraucht, plus die Kalorien, die der Körper bei Alltagsaktivitäten und Sport verbrennt. Daraus ergibt sich dann ein Gesamtumsatz, anhand dessen ein Ernährungsplan festgelegt wird.