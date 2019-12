Bei zu häufigem Anwenden von Antibiotika können Resistenzen (Widerstandsfähigkeiten) auftreten. Die Medikamente wirken nicht mehr gegen die Bakterien. „Noch schwieriger wird es, wenn Mehrfachresistenzen auftreten“, erläutert Dr. Schauhuber, vom Zentrum für Komplementärmedizin an der Donau-Uni Krems. Im Kampf dagegen entdeckt die Forschung natürliche Heilmittel und Methoden neu.

Ein EU-Projekt untersucht die Wirkung von Phytotherapie (heilende Pflanzen) zur Vermeidung von Antibiotika. „Vom Wickel bis zum pflanzlichen Medikament“, so Dr. Schauhuber. In Bayern läuft ein Homöopathie-Projekt. Während bei uns alternative Heilmittel noch oft in Frage gestellt werden, bezahlen in der Schweiz Krankenkassen Akupunktur und Homöopathie.