Der serbische Präsident Aleksandar Vucic und dessen Bruder Andrej haben sich am Montag auf eigenen Wunsch anzeigen lassen, nachdem zuvor einzelne Oppositionspolitiker das Brüderpaar mit der Causa rund um das Öko-Landgut Jovanjica, auf dem anstatt Öko-Gemüse Cannabis angebaut wurde, in Verbindung gebracht hatten. Vucic will auf diese Weise seinen Namen reinwaschen.