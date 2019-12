Promis verteilten Lebkuchen

Unterstützung erhielt die Katzenfuttermarke dabei von den eifrigen Weihnachtsengeln Maggie Entenfellner, Daniel Serafin und Andi Moravec. Sie verteilten im MuseumsQuartier Wien weihnachtlichen Lebkuchen in Katzenform und erhielten im Gegenzug dafür unzählige Lächeln von den Beschenkten. Der Andrang war groß und so hatten die Promis alle Hände voll zu tun – Lebkuchen verteilen, Fotos schießen und natürlich wurde auch über die liebsten Stubentiger zu Hause geplaudert. Auf der großen Gourmet Smile-Wall wurden die Fotos gesammelt und schon am ersten Tag der Weihnachtstour kam so eine beachtliche Menge an Futterspenden zusammen.