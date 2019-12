Nicht zuletzt aufgrund von Unstimmigkeiten in der Eigentümerfamilie kam es in den vergangenen Jahren zu gleich mehreren Inoslvenzen in der Kapo-Gruppe. 2018 machte die Kapo Möbelwerkstätten den Beginn. Heuer im Juni folgte die übergeordnete Kapo Holding, kurz daruf meldeten die Mobelwerkstätten nochmals Insolvenz an. Nun also auch die zweite bisherige Tochterfirma, die Kapo Fenster und Türen GmbH.