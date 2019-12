Klassiker der Jump’n’Run-Geschichte

„Mega Man“ gilt als Klassiker des Jump’n’Run-Genres und erschien zuerst für das NES. Aus dem Spiel mit dem blauen Kampfroboter entwickelte sich eine langlebige Reihe, die auch am Gameboy, dem Super Nintendo, Sony PlayStation, Sega Saturn und am PC Ableger hervorbrachte. Der neueste Teil „Mega Man 11“ ist 2018 für PC, PS4, Xbox One und Switch erschienen.