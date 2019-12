Boxclub richtet Weihnachtsfeier für Obdachlose aus

Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit, die Zeit der Liebe und die Zeit des Gebens. Das Boxteam Vienna hat dies zum Anlass genommen, um in ihrem Boxclub (21., Richard-Neutra-Gasse 7) eine Weihnachtsfeier für Obdachlose und bedürftige Menschen Wiens auszurichten. „Weihnachten ist emotional so stark besetzt, deshalb ist besonders der Heilige Abend für obdachlose, einsame oder alleinstehende Menschen oft kein unbeschwerter Tag. Wir wollen diese Menschen in unsere Mitte holen und ihnen dieses Jahr ein paar Stunden Geborgenheit schenken“, erklärt Boxteam-Vienna-Präsident Theo Böhm.