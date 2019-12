So schnell kann es gehen. Unter dem hochgelobten Interimstrainer Hansi Flick hat der FC Bayern am Wochenende bereits das zweite Liga-Spiel in Serie verloren und ist nach dem 1:2 gegen Mönchengladbach sogar auf Platz sieben abgerutscht. Die Folge: Bei den Bayern herrscht wieder Katerstimmung. DFB-Teamspieler Joshua Kimmich schlägt in der Bild-Zeitung sogar Meister-Alarm.