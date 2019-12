„Hab‘ Sonne im Herzen und glaube an Wunder, Liebe und Glück“

In São Paulo geboren, hat die in Ravensburg aufgewachsene 27-jährige Desiree viel Temperament und Rhythmusgefühl. Kein Wunder, dass Tanzen und Singen zu ihren großen Leidenschaften zählen. Desiree ist seit zwei Jahren Single, deshalb nimmt sie ihr Glück jetzt selbst in die Hand. Sie verspricht: „Hab‘ Sonne im Herzen und glaube an Wunder, Liebe und Glück“