An den Tagen vom 29. November bis 2. Dezember waren in Salzburg ein Supermarkt, ein Hotel, ein Kebab-Stand und eine Tankstelle überfallen worden. In zwei der Fälle dürften zumindest drei Täter am Werk gewesen sein. Am vergangenen Montag wurde zunächst ein 17-jähriger Syrer festgenommen, am Donnerstag dann ein 17-jähriger Georgier. Beide sitzen in U-Haft. Der nun verhaftete Österreicher wird noch einvernommen, auch bei ihm gilt die Verhängung der Untersuchungshaft als wahrscheinlich. Zudem führte er beim Zugriff der Polizei eine geringe Menge Drogen bei sich.