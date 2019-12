„Informationsaustausch über die Entwicklung in der Tabakbranche“

Auch Tabak-Lobbyisten waren bei Strache offenbar willkommen: Die Österreich-Niederlassungen von British American Tobacco und Philip Morris bestätigten, dass Vertreter ihres Konzerns mit dem Ex-FPÖ-Obmann zusammentrafen. Bei dem Termin habe es sich um einen „generellen Informationsaustausch über die Entwicklungen in der Tabakbranche“ gehandelt, erklärte eine Sprecherin von British American Tobacco. Bei Philip Morris war von einem „Kennenlernen mit der neuen Geschäftsleitung“ die Rede. Spenden an die FPÖ oder ihr nahestehende Vereine verneinten beide Unternehmen.