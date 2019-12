So kam es, dass Kater „Gismo“ und seine Gefährtin „Lilly“ bei der Tierfreundin im Oktober einzogen. Angekommen im neuen Quartier in Engerwitzdorf zeigten sich beide auf Anhieb unerschrocken und äußerst neugierig. Die Samtpfoten haben jetzt nicht nur die Möglichkeit, Freigang zu nutzen, sie werden auch ausgiebig verwöhnt und mit Aufmerksamkeit überhäuft. Dank Anita K. konnten sie einen verdienten Neuanfang beginnen, um nun ihr Katzenleben in vollen Zügen zu genießen!