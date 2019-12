Nachdem sein Foto in der Tierecke der „Salzburg-Krone“ erschienen war, meldeten sich Margit und Anton Bessigane. „Der kleine Kerl war sehr verstört, traute sich nicht einmal ein Leckerli annehmen. Doch es war für uns und für ihn Liebe auf den ersten Blick - er fasste rasch Vertrauen“, so die glücklichen Hundeeltern aus Bischofshofen, die zuvor noch nie einen bellenden Freund hatten. „Seine Angst hat er völlig abgelegt. ‘Benni‘ hat überdies auch die Herzen der Nachbarn erobert.“ So ein Happy End soll allen Tierfreunden Hoffnung geben!