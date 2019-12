Mit drei Toren binnen 18 Minuten hat der frühere spanische Fußball-Nationalspieler Joaquin Sanchez einen jahrzehntealten Rekord in der Primera Division gebrochen. Beim 3:1-Sieg seines Teams gegen Athletic Bilbao am Sonntag gelang dem 38-jährigen Offensivspieler von Betis Sevilla als bisher ältestem Profi ein Hattrick in Spaniens Eliteklasse.