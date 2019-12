Am Tag vor dem Showdown in der UEFA Champions League gegen den FC Liverpool wartet ein echtes Schmankerl auf alle österreichischen Fußballfans: Über mehrere Wochen lang durfte ein Kamerateam Junuzovic, Haaland und Co. über die Schulter schauen. Das Ergebnis ist eine Doku, die einen packenden Einblick in das Innenleben des Serien-Meisters FC Red Bull Salzburg bietet.