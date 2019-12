Über prominenten Zuwachs in den eigenen Reihen freut sich Andreas Steiner, VP-Obmann in Schönau an der Triesting. Die bisherige SP-Gemeinderätin Ursula Szupper wechselt die politischen Fronten und wird am 26. Jänner für die VP bei der Gemeinderatswahl antreten. Sie sei bei den Sozialdemokraten in den vergangenen Jahren mit Ideen und Vorhaben für den Ortsteil Siebenhaus oft auf taube Ohren gestoßen, sagt Szupper. Ihre Anliegen – neuer Spielplatz, Straßensanierungen, mehr Kinderbetreuung – will sie jetzt gemeinsam mit Steiner vertreten.