Erneut kein ruhiges Wochenende für zahlreiche freiwillige Helfer im Industrieviertel. Bereits am frühen Samstagabend hatte ein junger Lenker in Mayerling bei Alland die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Der Renault Clio überschlug sich mehrmals auf einer Wiese und kam dann auf dem Dach zum Liegen. „Der Fahrer wurde in dem Wagen eingeschlossen, sein Arm war unter dem Wrack eingeklemmt“, so ein Feuerwehrmann, der mit Kameraden aus Alland, Groisbach und Maria Raisenmarkt zur Bergung des Opfers ausgerückt war. „Mit einem Hebekissen konnten wir das Fahrzeug anheben und den Arm des Mannes befreien“, berichten die Einsatzkräfte. Danach wurde die Tür mit hydraulischem Gerät geöffnet, das Unfallopfer dem Notarzt und den Rettungsteams übergeben.