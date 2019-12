„Wenn er dich wieder verprügelt, schrei sofort meinen Namen. Dann rufe ich die Polizei!“ Diese Hilfe bot eine Nachbarin einer jungen Frau an, die von ihrem Lebensgefährten oft niedergeschlagen wurde. Als ein Streit eskalierte, rückten tatsächlich Beamte an. Schwer verletzt war das Opfer, der Täter weg. Er sitzt jetzt in Haft.