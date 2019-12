Erneut tödliche Bluttat an einer Frau in Niederösterreich: Informationen der „Krone“ zufolge attackierte ein 53-Jähriger im Bezirk Mistelbach eine 48 Jahre alte Frau mit einem Messer. Das Opfer starb aufgrund mehrerer Stichverletzungen im Bauch. Zuvor war es offenbar zum Streit zwischen den beiden gekommen. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Es handelt sich um die mittlerweile 34. Bluttat in diesem Jahr an einer Frau in Österreich.