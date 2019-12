Der Handel mit Kriegswaffen bleibt ein einträgliches Geschäft: Die 100 größten Produzenten auf diesem krisenfesten Sektor haben im Jahr 2018 weltweit insgesamt Waffen und andere militärische Dienstleistungen im Wert von 420 Milliarden Dollar (379,03 Mrd. Euro) an den Kunden gebracht. Das waren 4,6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Firmen aus China, das sich diesbezüglich traditionell nicht in die Karten schauen lässt, scheinen in dem Ranking nicht auf - der weltweite Gesamtumsatz dürfte also noch um einiges höher sein.