Einen Schutzengel hatte ein Sechsjähriger im Hallenbad in Ried im Innkreis. Der Bub war am Sonntag gegen 16.11 Uhr ins Wasser gesprungen, untergetaucht und hatte das Bewusstsein verloren. Ein Rot Kreuz-Sanitäter, der zufällig privat vor Ort war, konnte den Kleinen erfolgreich reanimieren. Der Sechsjährige wurde in das örtliche Krankenhaus eingeliefert, er soll sich bereits am Weg der Besserung befinden.