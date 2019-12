Zwischendurch in den Irak gereist

Die Beamten wurden auf die 30-Jährige aufmerksam, nachdem diese im August 2018 einen Auslandsaufenthalt in den Irak vornahm, ohne dies zuvor der zuständigen Behörde zu melden und nebenbei Beihilfenunterstützung ausbezahlt bekam. Durch die betrügerischen Handlungen der asylberechtigten Frau entstand der Republik Österreich ein Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Frau wird der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt und der Fremdenbehörde gemeldet.