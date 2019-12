Nach Razzia in Graz zu Besuch

Bei dem Konzert der beiden Deutsch-Rapper hatte die Polizei am Freitagabend mit 170 Beamten umfangreiche Kontrollen durchgeführt. Nach dem Konzert wurden zwei Musiker festgenommen. Gegen beide lag ein richterlicher Beschluss vor. „Diese Personen sind derzeit noch in Haft“, teilte der Sprecher am Sonntag mit. Nähere Angaben zu den Festgenommenen machte die Polizei nicht. RAF Camora und sein Kollege Bonez MC befinden sich aber nicht darunter. Die beiden gaben am Samstagabend in Graz ein Konzert (siehe Bilder unten). Zwischenfälle wurden dort nicht berichtet.