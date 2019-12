Leicester City setzte indes seinen Erfolgslauf in der Premier League fort. Der Tabellenzweite gewann ohne den früheren ÖFB-Kapitän Christian Fuchs bei Aston Villa mit 4:1 und markierte mit dem achten Liga-Sieg in Folge einen neuen Klubrekord. Der Rückstand des Sensationsmeisters von 2016 auf Spitzenreiter Liverpool beträgt weiterhin acht Punkte. Titelverteidiger Manchester City liegt als Dritter bereits weitere sechs Zähler zurück. Mit 38 Punkten nach 16 Runden ist Leicester sogar erfolgreicher unterwegs als 2015/16, als es am Ende zum Meistertitel gereicht hatte.