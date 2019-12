Die Salzburger Polizei hat am Freitag bei einer Schwerpunktkontrolle in Tamsweg im Lungau einen Lkw-Fahrer gestoppt, der unzählige Übertretungen begangen hatte. Der Tennengauer war mehrmals ohne gesteckte Fahrerkarte und ohne auf die Lenk- und Ruhezeiten zu achten gefahren, berichtete die Polizei am Sonntag. Insgesamt wird der 57-jährige Tennengauer wegen 96 Übertretungen angezeigt.