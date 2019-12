Auch Skischul-Chef Franz Oberlader verfolgt das Brexit-Drama im fernen London gespannt: „Das Ganze macht uns wirklich Sorgen, wir erwarten allein während der englischen und walisischen Ferien 500 britische Schüler“, sagt der Pinzgauer. Ohne die gut 35 britischen Skilehrer, die er und seine beiden Partner in der „Skischule Zell am See“ beschäftigen, wird es eng: „Wenn wir Anfang Februar die Leute nicht anstellen können, müssen wir leider Kurse absagen. Und das wäre wirklich sehr schmerzhaft. Die Gäste haben schon Anfang 2019 bei uns gebucht“, sagt Oberlader. Insgesamt beschäftigt er rund 120 Skilehrer in der Saison.