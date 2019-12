Schillernder Lebenslauf

Jetzt soll es einen weiteren Favoriten für den Job geben, der hätte sogar noch bessere Karten. Philipp Berkessy, Management-Kapazunder mit schillerndem Lebenslauf: Indien, Indonesien, Afrika, Spanien waren Jugend-Stationen, dann Marketing-Direktor der Formel-1-Rennstrecke in Bahrein und Generalsekretär der DTM (Deutsche Tourenwagen Masters). Aktuell ist der stets sympathisch und höflich auftretende Grazer sehr erfolgreicher General Manager am obersteirischen Red-Bull-Ring. Gut für den Flughafen, wenn sich so qualifizierte Menschen für den Job interessieren.