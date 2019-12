Mehr als 1000 Filialen

Hier liegt das internationale Forschungs- und Entwicklungszentrum für Hard- und Software. 90 Mitarbeiter sind in Fernitz beschäftigt. Der nun an Land gezogene Großauftrag umfasst die so genannte Vusion-Linie - in ihr steckt viel Know-how aus der Steiermark. In den nächsten vier Jahren sollen die digitalen Preisschilder in mehr als 1000 Filialen der US-Kette installiert werden. Preise können automatisch angepasst werden - auch zwischen den stationären Filialen sowie verknüpft mit Online-Shops.