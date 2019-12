„Krone“: Dann ging alles schnell.

Holztrattner: Gemeinsam mit dem Vater rannte ich in den ersten Stock. Gerade als ich durch die Türe bin, ist der Bub auf die Welt gekommen. Er wollte einfach nicht mehr warten. Ich hab’ ihn sofort geschnappt und in ein Handtuch gewickelt. Es war eine irrsinnig schöne Geschichte für mich. Der Papa war so nervös, der hat am ganzen Körper gezittert, als wir ihm die Nabelschnur durschneiden ließen.