Von den insgesamt 28 bekannten heimischen Fledermausarten sind 26 in der Steiermark gesichert nachgewiesen - so viele, wie in keinem anderen Bundesland. „Darunter auch die seltene Nymphen-Fledermaus oder die noch rarere Langflügel-Fledermaus“, berichtet Andrea Kaltenegger von den Bundesforsten (ÖBf).