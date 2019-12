Am 7. Dezember 2019 um 17.30 Uhr wollte eine 81-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen mit ihrem Pkw die B137 in Taufkirchen an der Trattnach von der Ortschaft Ragering kommend in Richtung L1198 (Rageringer Landesstraße) geradeaus überqueren. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen mit seinem Pkw auf der B137 von Grieskirchen kommend in Richtung Neumarkt/H. Im Kreuzungsbereich der B137 und der L1198 stand ein 41-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Grieskirchen, mit seinem Pkw an der Haltelinie und wollte links auf die B137 Richtung Grieskirchen einbiegen. Im Fahrzeug befand sich dessen zehn Monate alte Tochter.