Ob der Berliner Mietendeckel juristisch hält, ist noch nicht klar. Michael Müller rechnet mit einer Chance von 50 zu 50 (mehr Infos siehe Interview unten). Und bevor betroffene Wiener jetzt schon ausrechnen, was sie sich durch eine solche Fünf-Jahres-Sperre ersparen: In Wien ist alles komplizierter als in Berlin.