Mit den Winter- und Adventmärchen ist am Samstag Abend am Wattenberg das diesjährige Tiroler Sagen- und Märchenfestival zu Ende gegangen. Der bekannte oberösterreichische Märchenerzähler Helmut Wittmann zog die mehr als hundert Besucherinnen und Besucher zusammen mit Andrea Roither (Harfe) und Franz Bernegger (Bockpfeife) auch dieses Mal wieder in seinen Bann.