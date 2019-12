In der Altersgruppe „60 plus“ leiden bis zu zehn Prozent der Tirolerinnen und Tiroler an Herzschwäche. Die Folgen können dramatisch sein. Um Betroffenen zu helfen, baut Tirol mit dem Projekt Herz-Mobil derzeit eine umfassende Versorgung auf. Die Erfolge sind bereits messbar. Die Idee wurde nun in Wien ausgezeichnet.